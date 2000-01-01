03.05 17:07 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил чемпионов Европы по дзюдо

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр культуры и спорта Мири Регев встретились со спортсменами, завоевавшими медали на чемпионате Европы по дзюдо, впервые проходившем в Израиле.На встрече, состоявшейся в министерстве главы правительства, присутствовали Саги Муки, Гефен Примо, Петр Пальчик, президент израильской федерации дзюдо Моше Понти и тренеры Орен Самаджа и Шани Хершко.Премьер-министр Нетаниягу:"Вы чемпионы. Это потрясающе. Такая честь, такая радость! Но также это и сильное заявление. Мы – кибердержава, водная держава, спортивная держава.Дзюдо стало предметом нашей гордости. Израиль доказывает, что он является мировым лидером по дзюдо благодаря тренерам, таким как Моше Понти, Шани Гершко и Орену Самадже, присутствующим здесь прекрасным спортсменам и поддержке министра спорта. Я рад помочь всем, чем смогу, потому что вы приносите почет и славу Израилю. Вы молодцы!".