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Грант прощается с Африкой 03.02 07:32   MIGnews.com

Грант прощается с Африкой

Сборная Ганы проиграла в полуфинале Чемпионата Африки сборной Камеруна 0:2 и закончила выступления на турнире. Это был последний матч израильского тренера Авраама Гранта на посту тренера Ганы. У тренера сложились сложные отношения с федерацией футбола Ганы и местными болельщиками, так что еще до чемпионата сторлны договорились об окончании совместной работы. Сборная Ганы пятый раз подряд играла в полуфинале этого главного турнира на африканском континенте, так что вряд ли это будет расценено, как большой успех команды. Болельщиков интересовала только победа на турнире.
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