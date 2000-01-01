03.02 07:32 MIGnews.com

Грант прощается с Африкой

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Сборная Ганы проиграла в полуфинале Чемпионата Африки сборной Камеруна 0:2 и закончила выступления на турнире. Это был последний матч израильского тренера Авраама Гранта на посту тренера Ганы. У тренера сложились сложные отношения с федерацией футбола Ганы и местными болельщиками, так что еще до чемпионата сторлны договорились об окончании совместной работы. Сборная Ганы пятый раз подряд играла в полуфинале этого главного турнира на африканском континенте, так что вряд ли это будет расценено, как большой успех команды. Болельщиков интересовала только победа на турнире.