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Мальчики для битья | Фото: Thinkstock03.02 07:11   MIGnews.com

Мальчики для битья

Маккаби Тель-Авив превратилась из одной из самых сильных команд Евролиги в легкую добычу для любого соперника. Последние десятилетия баскетбольный клуб был лучшей спортивной командой Израиля, выиграть в Тель-Авиве у них было практически невозможно. Немецкие команды, также как и многие другие, ехали на матч с Маккаби просто ради опыта и эмоций. В последние два года ситуация резко поменялась. Маккаби едет в Германию заранее понимая, что главное в этом матче, не проиграть с разгромным счетом. Бамберг уже обыграл Маккаби в Тель-Авиве и достаточно легко повторил этот успех дома. Израильтяне сопротивлялись только в первой половине игры, на большее их не хватило. Очередное, уже привычное, поражение Маккаби 75:90.
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