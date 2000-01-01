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Украинский велогонщик разбил лицо лидеру `Тур Дубая` 03.02 13:51   MIGnews.com

Украинский велогонщик разбил лицо лидеру "Тур Дубая"

Украинский велогонщик Андрей Гривко (Astana) ударил лидера многодневки "Тур Дубая" немца Марселя Киттеля (Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки, сообщает портал cyclingnews.com.

"Мы проехали мимо стройплощадки, и поднялся песок. Когда подул встречный ветер, мы боролись за позицию, что всегда сложно, и Андрей ударил меня. Я не понимаю его. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему право так поступать", — рассказал немецкий спортсмен.




Гривко дал свою версию произошедшего: "Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю".

"Выигрывать надо ногами, а не плечами. Я понимаю, идет борьба за позицию. Во время спринта это нормально, но не в середине же гонки", — сказал украинский спортсмен.



Команда Astana официально извинилась перед Киттелем и его командой, но велогонщик извинений не принял.

"Я не могу это принять. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал Гривко — позор для нашего прекрасного спорта", — написал немец на своей странице в Twiter.

За этот проступок украинского велогонщика сняли с соревнований. Андрей Гривко и его команда согласились с решением.
Марсель Киттель возглавляет генеральную классификацию "Тура Дубая". Он победил в двух из трех состоявшихся гонок. Веломногодневка проходит с 31 января по 4 февраля.
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