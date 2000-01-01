03.01 16:16 MIGnews.com

В ожидании чуда

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Кфар Саба принимала Ха-Поэль из Хайфы. Хозяева играли активнее и за 10 минут до конца матча вели в счете 1:0. Но удаление на 81 минуте их подкосило и два мяча в конце встречи принесли победу гостям. В результате, Кфар Саба вновь активно включмлась в борьбу за "вылет".Раанана, неожиданно, без борьбы уступила 0:3 Кирьят Шмоне, а Маккаби Хайфа сыграла вничью 1:1 с Бней Йегудой. Что вновь происходит с "зелеными" совершенно непонятно. После череды побед казалось, что клуб наконец-то нашел свою игру. Руководство было довольно работой тренера и надеялось включиться в борьбу за медали. Но затем начался спад, Маккаби не выигрывает уже несколько туров и, главное, потерялся рисунок игры.самый грустный матч состоялся в субботу в Тель-Авиве, где местный Ха-Поэль проиграл 0:1 Маккаби из Петах-Тиквы. Результат этого матча был не особо важен, все болельщики и любители футбола до последнего момента надеялись, что найдется покупатель, который спасет от банкротства такой именитый клуб,как Ха-Поэль. Не так давно, похожая ситуация была с басетбольной командой, но тогда сами болельщики собрали деньги и вернули "красных" в Высшую лигу через четыре года. Но футбол, дело дорогое. И если клуб попадет в четвертую лигу, то его возвращения придется ждать много лет.На сегодняшний день ситуация такова, что тренерский состав и большинство игроков провели в субботу свой последний матч в Ха-Поэле, дальше бухгалтер, назначенный судом, вместе с бизнесменами постараются найти минимальный бюджет, чтобы команда доиграла этот сезон. Если учесть, что с клуба снимут 9 очков, то шанс остаться в Вышке у них невелик. Но, похоже, это самый благоприятный сценарий для Ха-Поэля. У меня вопрос, почему федерация футбола допустила, что предыдущий владелец довел команду до этой ситуации и где деньги, которые должны были лежать на счетах федерации для обеспечения контрактов до конца сезона.Ашдод обыграл 1:0 Ашкелон, который находится в той же ситуации, что и Ха-Поэль. Денег нет и вылет в низшую лигу не за горами.Чемпион Израиля, Ха-Поэль Беер Шева, решила расслабиться на праздники и заодно вернуть интригу в чемпионат. Ничья 0:0 в игре с Сахнином и всего 2 очка из 9 возможных в последних трех турах. Однако, чемпионским подарком, воспользоваться некому. Маккаби Тель-Авив еще с большим трудом набирает очки и, похоже, не особо мечтает отобрать титул у южан в этом сезоне. В понедельник они проиграли 0:1 Бейтару и делят второе-третье место с одноклубниками из Петах Тиквы. Беер шева на первом месте с отрывом в 8 очков.