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Маккаби отомстила за тренера | Фото:02.11 08:01   MIGnews.com

Маккаби отомстила за тренера

Маккаби Тель-Авив разгромила Олимпиакос 90.65 в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги.

Это четвертая победа подряд израильского клуба и первая на выезде.

Еще совсем недавно греческий клуб возглавлял израильский специалист Дэвид Блатт, с которым не очень красиво расстались. Так что матч обещал быть очень интересным, тем более, что за два дня до этого, греки обыграли ЦСКА в Москве.

Однако, в противостоянии с Маккаби, хозяева паркета сопротивлялись только первые полторы четверти. Дальше, израильтяне просто смяли соперника. Греки ничего не смогли противопоставить прекрасной игре в обороне и быстрым атакам соперника. Наконец то, впервые за последние четыре сезона, Маккаби показывает качественный баскетбол. В этом сезоне им вполне по силам побороться за выход в финальную четверку.


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