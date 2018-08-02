7-летний шахматный гений из Израиля едет в Тунис

В четверг, 2 августа, стало известно, что для участия в детско-юношеском ЧМ по шахматам 2019 года приглашены спортсмены всех стран "без исключения", проинформировали власти Туниса.
Международная федерация шахмат (FIDE) на минувшей неделе направила письмо руководству Туниса, в котором шла речь о том, что страна будет лишена права проведения турнира, если юная израильская шахматистка Лиэль Левитан не получит визы вместе с другими членами сборной Израиля, пишет IsraelHayom.
Пресс-секретарь FIDE Полина Цеденова отметила, что в обращении к властям Туниса организация потребовала письменных гарантий выдачи въездных виз всем без исключения участникам юношеского ЧМ, а отказ пускать Левитан - причина ультиматума.