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Левитан поедет на ЧМ по шахматам 2019 02.08 18:20   MIGnews.com

7-летний шахматный гений из Израиля едет в Тунис

В четверг, 2 августа, стало известно, что для участия в детско-юношеском ЧМ по шахматам 2019 года приглашены спортсмены всех стран "без исключения", проинформировали власти Туниса.

Международная федерация шахмат (FIDE) на минувшей неделе направила письмо руководству Туниса, в котором шла речь о том, что страна будет лишена права проведения турнира, если юная израильская шахматистка Лиэль Левитан не получит визы вместе с другими членами сборной Израиля, пишет IsraelHayom.

Пресс-секретарь FIDE Полина Цеденова отметила, что в обращении к властям Туниса организация потребовала письменных гарантий выдачи въездных виз всем без исключения участникам юношеского ЧМ, а отказ пускать Левитан - причина ультиматума.


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