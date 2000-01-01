02.04 14:05 MIGnews.com

В шаге от золота

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В субботу состоялся главный матч всего сезона чемпионата Израиля по футболу. Лидер турнира, Ха-Поэль Беер Шева, принимала Маккаби Тель-Авив имея фору в три очка.Никто еще не побеждал южан на их поле и Маккаби также не справилась с "Тернером". Хозяева матча выглядели лучше, спокойней, им удавалось создавать больше голевых моментов. Маккаби, напротив, сильно нервничала, допускала много огрехов в обороне, а камера телевидения постоянно фиксировала яростные споры главного тренера и спортивного директора клуба. Последний неожиданно сел на скамейке запасных и постоянно давал указания игрокам. И хотя результат матча решил пенальти в пользу хозяев поля, которого не было в помине, все же Беер Шева заслужила эту победу. Теперь, за 8 туров до финиша чемпионата, они опережают Маккаби на 6 очков и близки к второму подряд золоту.В других матчах, Маккаби Хайфа в упорной борьбе одолела столичный Бейтар 3:2 и включилась в борьбу за место в Европе в следующем году. В нижней части таблицы Ха-Поэль Тель-Авив одержал победу 2:0 над Бней Йегудой и впервые за последние месяцы оказался над красной чертой. Это серьезно осложняет позиции Бней Йегуды и еще больше Кфар Сабы, которая становится главным фаворитом на вылет. Еще в одном матче, Ха-Поэль Хайфа, поменяв очередного тренера, победила 2:0 одноклубников из Кирьят Шмона. Представители севера страны, упустив в последнем туре регулярного первенства место в шестерки сильнейших, решили особо себя не утруждать в последних играх и легко раздают очки направо и налево. У этой команды не особо много преданных болельщиков, а после этих "прогулов" их станет еще меньше.