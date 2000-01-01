02.03 08:05 MIGnews.com

ЦСКА унизил Маккаби

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73:93 - армейцы учинили разгром в Тель-Авиве. Это был матч двух, совершенно разных по силам, команд. Москвичи играли намного быстрее, забирали все подборы под кольцами с двух сторон и интересно и разнообразно атаковали. Не позволяли игрокам Маккаби убегать в быстрые атаки, а взломать организованную оборону ЦСКА израильтяне не смогли. Не было энергии в игре хозяев , создавалось впечатление, что баскетболисты Маккаби не верили в победу с самого начала.Израильский клуб обязан выигрывать в следующем, гостевом поединке, чтобы сохранить шансы на попадание в восьмерку сильнейших.