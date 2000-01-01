02.03 15:16 MIGnews.com

Луис Энрике покинет "Барселону" по окончании сезона

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Главный тренер ФК "Барселона" Луис Энрике покинет пост после завершения текущего сезона, сообщается на официальной странице клуба в Twitter."Я не буду тренером "Барселоны" со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года", - отметил тренер.Луис Энрике стал главным тренером каталонского клуба в мае 2014 года. Под его руководством "Барселона" выиграла Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.Ранее в СМИ появились сообщения, что игроки "Барселоны" разочаровались в тренере и ожидают его отставки. Одной из причин стало разгромное поражение каталонцев от ПСЖ.