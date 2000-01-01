02.02 08:13 MIGnews.com
Маккаби проигрывает в Литве
Маккаби Тель-Авив проиграла 84:99 Жальгирису в 21 туре баскетбольной Евролиге.
Вновь израильские баскетболисты проигрывают гостевой матч. Хозяева забросили 14 трехочковых при 60% попадания, показатель очень слабой обороны противника.
На протяжении всего сезона Маккаби не удается на выезде показывать игру, которая приносит им победы в Тель-Авиве.
Маккаби проигрывает без борьбы практически все гостевые матчи. С таким результатом Маккаби имеет не много шансов побороться за выход в восьмерку сильнейших.
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