02.02 08:13 MIGnews.com

Маккаби проигрывает в Литве

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Маккаби Тель-Авив проиграла 84:99 Жальгирису в 21 туре баскетбольной Евролиге.Вновь израильские баскетболисты проигрывают гостевой матч. Хозяева забросили 14 трехочковых при 60% попадания, показатель очень слабой обороны противника.На протяжении всего сезона Маккаби не удается на выезде показывать игру, которая приносит им победы в Тель-Авиве.Маккаби проигрывает без борьбы практически все гостевые матчи. С таким результатом Маккаби имеет не много шансов побороться за выход в восьмерку сильнейших.