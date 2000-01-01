WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ. Документ размещен на официальном сайте российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Сообщается, что изменения коснулись терапевтического использования при наличии медицинских показаний. В обновленный перечень вошел октодрин (1,5-диметилгексиламин) и левометадон. Кроме того, WADA удалило аргон из списка запрещенных веществ после повторного изучения свойств данного газа.
Также были ведомство внесло множественные пояснения в дозировки лекарственных средств для действующих спортсменов.