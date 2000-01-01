Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











WADA обновило список запрещенных веществ 02.01 19:43   MIGnews.com

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ. Документ размещен на официальном сайте российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщается, что изменения коснулись терапевтического использования при наличии медицинских показаний. В обновленный перечень вошел октодрин (1,5-диметилгексиламин) и левометадон. Кроме того, WADA удалило аргон из списка запрещенных веществ после повторного изучения свойств данного газа.

Также были ведомство внесло множественные пояснения в дозировки лекарственных средств для действующих спортсменов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:28
Медики подсказали, как ускорить обмен веществ
21:16
Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт  
21:07
Понтифик ударил женщину по рукам  
21:00
Нетаниягу: теперь Средиземноморье стало безопасней
20:46
Мать Наамы Иссахар не теряет надежды на Путина
20:25
Забастовка во Франции бьет рекорды по продолжительности
20:04
Сбивший мать 3 детей признан виновным
19:22
Иран: у нас хватит сил дважды сломить США
19:08
Израиль, Греция и Кипр договорились строить газопровод
19:01
На Голанах погиб пятилетний ребенок
18:40
Дом экс-главы Nissan в Токио обыскали
18:26
Нетаниягу поговорил с президентом Кипра
18:19
Нетаниягу: мы поддерживаем каждый шаг США
17:58
Израиль: Иран пожалеет об атаке против посольства США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus