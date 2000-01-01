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Маккаби оступилась в Литве | Фото:03.01 07:23   MIGnews.com

Маккаби оступилась в Литве

Маккаби Тель-Авив уступила Жальгирису 68:73 в 17 туре баскетбольной Евролиги. Литовский клуб один из самых слабых в этом сезоне, но играть в Каунасе всегда сложно. Тем более, что израильский клуб выступал не полным вторым составом.

Шесть! ведущих баскетболистов Маккаби травмированы. Обе команды показали слабую игру, израильтяне старались, как могли. К середине третьей четверти преимущество Маккаби достигло 15 очков. Но здесь силы покинули гостей.

Не имеющие достаточной игровой практики, баскетболисты гостей играли практически без замен и в какой-то момент потеряли концентрацию.

Хозяева паркета тут же наказали соперника, выдав прекрасный отрезок: 19:0. Вернуться у гостей уже не было ни физических, ни моральных сил.


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