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Видео: `худшая ошибка вратаря в истории чемпионата` | Фото:02.12 06:28   MIGnews.com

Видео: "худшая ошибка вратаря в истории чемпионата"

Ким Сын Гю, вратарь футбольной команды "Ульсан Хенде", совершил "худшую ошибку в истории лиги", которая привела к пропущенному мячу на последних минутах матча. Игра состоялась в рамках плей-офф К-Лиги против "Пхохан Стилерс".

"Стилерс" вели со счетом 2:1. На последних минутах матча у команды Ким Сын Гю появилась возможность пойти, вроятно, в последнюю атаку, чтобы отыграться. Голкипер должны был вбросить мяч в игру из-за боковой, будучи на своей половине поля.

Однако он не рассчитал силы и не добросил мяч до игрока своей команды. Футболист противника смог легко перехватить мяч и послать его в пустые ворота. После этого отличился и серб Александр Палочевич, реализовав пенальти. Итог - 4:1 в пользу "Пхохан Стилерс". Korea Football News назвала ошибку Сын Гю "худшей в истории чемпионата страны".




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