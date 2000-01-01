02.12 06:28 MIGnews.com

Видео: "худшая ошибка вратаря в истории чемпионата"

The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh — Korea Football News (@KORFootballNews) 1 декабря 2019 г.

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Ким Сын Гю, вратарь футбольной команды "Ульсан Хенде", совершил "худшую ошибку в истории лиги", которая привела к пропущенному мячу на последних минутах матча. Игра состоялась в рамках плей-офф К-Лиги против "Пхохан Стилерс"."Стилерс" вели со счетом 2:1. На последних минутах матча у команды Ким Сын Гю появилась возможность пойти, вроятно, в последнюю атаку, чтобы отыграться. Голкипер должны был вбросить мяч в игру из-за боковой, будучи на своей половине поля.Однако он не рассчитал силы и не добросил мяч до игрока своей команды. Футболист противника смог легко перехватить мяч и послать его в пустые ворота. После этого отличился и серб Александр Палочевич, реализовав пенальти. Итог - 4:1 в пользу "Пхохан Стилерс". Korea Football News назвала ошибку Сын Гю "худшей в истории чемпионата страны".