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Фото: pixabay.com - sbl0323 01.08 17:07   MIGnews.com

Adidas прекращает сотрудничество с Ираном

Культовая спортивная компания Adidas прекращает сотрудничество с Федерацией футбола Ирана в связи с опасением попасть под американские санкции. Договор будет расторгнут в декабре этого года.

"В соответствии с нынешними условиями, коммерческое соглашение прекратит действовать в декабре 2018 года, как и планировалось", - передали сообщение компании на DW.

Источник агентства сообщает, что действия спортивного концерна связаны именно с опасением быть изгнанными из американского рынка, и выбирая между двумя странами, в Adidas решили избавиться от сотрудничества с Федерацией футбола исламского государства.

Ранее по той же причине Nike и еще несколько европейских компаний прекратили сотрудничать с Тегераном.


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