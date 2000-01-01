Adidas прекращает сотрудничество с Ираном

Культовая спортивная компания Adidas прекращает сотрудничество с Федерацией футбола Ирана в связи с опасением попасть под американские санкции. Договор будет расторгнут в декабре этого года.
"В соответствии с нынешними условиями, коммерческое соглашение прекратит действовать в декабре 2018 года, как и планировалось", - передали сообщение компании на DW.
Источник агентства сообщает, что действия спортивного концерна связаны именно с опасением быть изгнанными из американского рынка, и выбирая между двумя странами, в Adidas решили избавиться от сотрудничества с Федерацией футбола исламского государства.
Ранее по той же причине Nike и еще несколько европейских компаний прекратили сотрудничать с Тегераном.