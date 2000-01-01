Делаем ставки на хоккей правильно

Хоккей является более динамичным видом спорта, чем футбол. Голы здесь спортсмены забивают чаще, а щекочущих нервы ситуаций на поле намного больше. По этой причине ставки на хоккей являются довольно популярными среди российских беттеров. Если вы собираетесь поставить на любимую команду впервые или не знаете, как правильно строить прогнозы на хоккейные матчи, приведенная ниже информация обязательно пригодится вам.
Важные моменты
Умение правильно выстраивать стратегии является важным и для профессиональных беттеров, и для тех, кто рассматривает ставки как хобби. Любой группе беттеров необходимо принимать во внимание следующие моменты:
1. Анализ психологических и физических усилий команд. Как правило, игру вытягивают определенные игроки. В случае их дисквалификации или отстранения по причине травмы, командные действия нарушатся, что напрямую повлияет на исход матча.
2. Защита ворот фаворита. Если на воротах команды-фаворита будет стоять голкипер из резервного состава, и при этом на лед не выйдут другие основные игроки, вероятнее всего команда покажет не самый сильный результат.
3. Учет результатов предыдущих матчей команды. К примеру, в НХЛ все команды имеют хорошую результативность, а команды КХЛ не всегда показывают высокий результат Поэтому перед тем, как сделать ставку, следует не только провести собственные исследования, но и просмотреть прогнозы на AHL (АХЛ), НХЛ или другую хоккейную лигу, команда которой будет участвовать в поединке.
4. Тренерский состав. Результат поединка зависит не только от профессионализма игроков. На слаженность действий коллектива прежде всего влияет тренер. Поэтому если в тренерском составе произошли какие-либо изменения, не исключено, что игроки сработают не самым лучшим образом.
Почему без аналитики не обойтись
Перед каждым матчем старайтесь тщательно изучить и проанализировать всю необходимую информацию. Со временем вы научитесь давать объективную оценку, грамотно выстраивать стратегию и безошибочно предугадывать исход любого поединка. В самом начале у вас вряд ли получится выстроить верный прогноз, поэтому новичкам рекомендуется изучать аналитические материалы, подготовленные специалистами. В процессе выбора источника обязательно выбирайте порталы с достойной репутацией. Таким образом вы сможете получить достоверные данные, на основании которых сможете построить правильный прогноз.