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Американка одержала блестящую победу на Australian Open | Фото:01.02 18:11   MIGnews.com

Американка одержала блестящую победу на Australian Open

В субботу, 1 февраля, американская теннисистка София Кенин одержала сенсационную победу на открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).

21-летняя спортсменка одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в финале турнира.

Состязание длилось 2,5 часа, в ходе которых София ни разу не допустила двойной ошибки, в то время, как ее конкурентка допустила целых восемь.



Кенин занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для Софии эта победа стала первой в рамках турниров "Большого шлема".


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