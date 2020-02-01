01.02 18:11 MIGnews.com

Американка одержала блестящую победу на Australian Open

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В субботу, 1 февраля, американская теннисистка София Кенин одержала сенсационную победу на открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).21-летняя спортсменка одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в финале турнира.Состязание длилось 2,5 часа, в ходе которых София ни разу не допустила двойной ошибки, в то время, как ее конкурентка допустила целых восемь.Кенин занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для Софии эта победа стала первой в рамках турниров "Большого шлема".