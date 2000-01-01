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Россия обсудила с Израилем безопасность на ЧМ-2018 01.02 19:16   MIGnews.com

Россия обсудила с Израилем безопасность на ЧМ-2018

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил вопросы безопасности на чемпионате мира по футболу со своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом в четверг, 1 февраля. Петрушев с рабочим визитом вместе с делегацией российских силовиков и дипломатов побывал с рабочим визитом в Израиле и Палестинской автономии с 31-го января по 1 февраля.

Данное мероприятие состоится летом 2018 года.

"На встрече поднимался вопрос об обмене информацией между правоохранительными органами двух стран, а также сотрудничестве в обеспечении безопасности во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года", - гласит заявление Совета Безопасности России.

Россия проведёт Кубок мира с 14 июня по 15 июля в 12 локациях, которые расположены в 11 городах страны, включая столицу России Москву, а также Санкт-Петербург и Сочи.
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