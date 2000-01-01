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Турция решит, нужно ли помогать Ливии: названа дата | Фото:01.01 02:15   MIGnews.com

Турция решит, нужно ли помогать Ливии: названа дата

Законопроект о развертывании турецких войск в Ливии был представлен парламенту и будет обсуждаться 2 января.

По данным Daily Sabah, законопроект будет рассмотрен на специальной сессии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал двухстраничное резолюцию, в которой заявил, что события в Ливии представляют угрозу для региона, и попросил разрешения на размещение турецких войск в зарубежных странах с целью вмешательства за пределами границ Турции сроком на один год.

"Как министерство иностранных дел, мы представили меморандум президенту, чтобы он был направлен в парламент. Как страна, которая наиболее решительно поддерживает постоянный мирный и политический процесс в Ливии, мы проинформировали главу по этому вопросу", – прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.


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