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Израиль приобретет 50 истребителей F-35 | Фото:31.12 09:05   MIGnews.com

Израиль приобретет 50 истребителей F-35

Израильские ВВС планируют в скором времени приобрести 50 истребителей-невидимок F-35.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель корпорации Lockheed Martin, которая производит самолеты, передает "Исраэль Хайом".

Во время недавнего визита в Израиль вице-президент концерна Гари Норт выступил перед журналистами в Тель-Авиве. По его словам, Израиль подал запрос на информацию о потенциальной покупке третьей эскадрильи F-35 пятого поколения.

"В мае 2018 года было совершено первое заявленное использование Израилем этого самолета", – сказал Норт.

По его словам, преимущества F-35 заключаются не только в том, что он невидим для радаров, но и в технологиях, позволяющих распознать воздушные цели дальнего радиуса действия, летящие на низкой высоте со скоростью баллистической ракеты. Этот самолет также способен обмениваться данными с датчиков в режиме реального времени.

Израильская оборонная промышленность играет ключевую роль в производстве самолетов. Elbit объединился с американской компанией Rockwell Collins, чтобы создать дисплей, позволяющий пилотам заглядывать на 360 градусов и получать массив данных с датчиков о ситуации в воздухе и на земле. Israel Aerospace Industries производит крылья и обивку F-35 – специальный слой, размещенный над крыльями, который позволяет им стать "невидимыми".




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