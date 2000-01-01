Левиафан начал работу, жители эвакуируются, школы закрыты
Израильские СМИ сообщают о том, что жители прибрежной полосы в районе Кармель начали эвакуацию - в знак протеста против начала работы месторождения Левиафан.
Также на сегодня, 31 декабря, намечены протесты жителей побережья у правительственных офисов в Тель-Авиве.
Родительские советы и школы приняли решения об отмене занятия в большинстве учебных заведений поблизости от Левиафан, сообщается в социальных сетях. Активисты движения протеста сравнивают свою ситуацию с той, в которой оказались жители населенных пунктов на границе с Газой.
В то же время, разработчик месторождения, компания утверждает, что даже при самом жестком сценарии промывки труб, против которой протестуют активисты, концентрация вредных веществ в окружающей среде не превысит одной шестой части того, что в таких городах как Иерусалим и Тель-Авив считается нормой.