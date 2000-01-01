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Левиафан начал работу, жители эвакуируются, школы закрыты 31.12 08:34   MIGnews.com

Левиафан начал работу, жители эвакуируются, школы закрыты

Израильские СМИ сообщают о том, что жители прибрежной полосы в районе Кармель начали эвакуацию - в знак протеста против начала работы месторождения Левиафан.

Также на сегодня, 31 декабря, намечены протесты жителей побережья у правительственных офисов в Тель-Авиве.

Родительские советы и школы приняли решения об отмене занятия  в большинстве учебных заведений поблизости от Левиафан, сообщается в социальных сетях. Активисты движения протеста сравнивают свою ситуацию с той, в которой оказались жители населенных пунктов на границе с Газой.

В то же время, разработчик месторождения, компания утверждает, что даже при самом жестком сценарии промывки труб, против которой протестуют активисты, концентрация вредных веществ в окружающей среде не превысит одной шестой части того, что в таких городах как Иерусалим и Тель-Авив считается нормой.


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