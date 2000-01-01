В Яд Вашем отказали Ганцу в выступлении на конференции
Высокопоставленные члены "Кахоль Лаван" обратились к председателю Яд Вашем Авнеру Шалеву с требованием предоставить возможность Бенни Ганцу выступить на конференции мировых лидеров против антисемитизма.
В мемориальном комплексе отклонили соответствующий запрос, передает "Аруц Шева".
В конференции будут участвовать такие мировые лидеры, как президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк Штайнмайер и принц Чарльз из Великобритании.
В связи с тем, что мероприятие будет широко освещаться в прессе, высокопоставленные представители "Кахоль Лаван" требовали, чтобы их кандидат в премьер-министры тоже выступил на паритетных условиях с Биньямином Нетаниягу.
Соответствующий запрос аргументировался "необходимостью, чтобы мероприятие было сбалансированным в свете уникальной политической ситуации". Получив отказ, представители партии также обратилась с подобной просьбой к президенту Реувену Ривлину.
"Уже несколько месяцев проводятся официальные церемонии, на которых только Нетаниягу говорит и произносит политические речи. Пришло время остановиться", – сказано в заявлении партии.
Тем временем, в ответе Яд Вашем говорилось, что Всемирный форум по Холокосту, который состоится в мемориальном комплексе, является международным мероприятием.
"Спикерами будут ряд государственных деятелей, в том числе израильские лидеры – президент и премьер-министр страны", – подчеркнули в Яд Вашем.