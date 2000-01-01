31.12 17:12 MIGnews.com

Смотрич "ни за что" не присоединиться к Перецу и Бен-Гвиру

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Председатель "Ихуд леуми" Бецалель Смотрич отказался от присоединению к объединенной фракции "Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" под названием "Единый еврейский дом". Министр транспорта также пригрозил провести независимую кампанию на предстоящих выборах.Нарушая молчание, Смотрич сказал в видеообращении: "Когда дело доходит до судьбы Нации, я не могу никакой ценой присоединиться к списку, в котором есть сомнения, сможет ли он даже преодолеть избирательный барьер".Соглашение "Еврейский дом - Оцма ле-Исраэль" сохранило 2, 5 и 8 места для кандидатов "Ихуд леуми", но опросы показывают, что Смотрич является самым популярным среди трех партийных лидеров, и согласие присоединиться к Перецу будет означать, что он снова станет его заместителем. Более того, три партии уже собирались вместе в апреле в качестве Союза правых партий и смогли выиграть только пять мест в Кнессете.Смотрич в своем заявлении во вторник признал, что было слишком поздно проводить открытые праймериз, поскольку крайний срок для партий. Вместо этого он предложил провести опрос, в ходе которого национальные религиозные избиратели должны были составить рейтинг кандидатов, чтобы объединить единый реестр.В качестве альтернативы он предложил объединить центральные комитеты "Ихуд леуми" и "Еврейского дома", которым затем было бы поручено определить состав объединенной партии."Я не спрашиваю ни о первом месте, ни о втором, ни о третьем. Я даже не спрашиваю о реалистичном месте", - заявил Смотрич. "Все, что я прошу и требую, - это чтобы мы получили мандат от общественности. Еще не поздно начать демократический процесс, который восстановит веру религиозной сионистской общины в свою партию", - добавил он.