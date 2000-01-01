31.12 16:26 MIGnews.com

Моше Гафни: мы против Лапида - остаемся с Нетаниягу

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Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), который возглавляет влиятельный финансовый комитет Кнессета, объявил во вторник, 31 декабря, что его партия останется верной правому блоку и премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Он добавил, что UTJ не будет заседать в правительстве с Яир Лапидом. Выступая на экономической конференции TheMarker, Гафни сказал, что UTJ останется частью правого блока."У меня есть что-то общее с [лидером Ихуд леуми Бецалелем] Смотричем и [главой Еврейского дома] Рафи Перецем, и у меня даже есть кое-что общее с [депутатом Объединенного арабского списка] Ахмедом Тиби. И я даже поговорю с Яиром Лапидом; но я не буду сидеть с ним в коалиции. Даже его пребывание в должности министра финансов было большим провалом, я сидел и разговаривал с ним.""Мы идем в соответствии с ортодоксальным сектором населения со времени знаменитой речи раввина Элияшива, в которой он сказал на конференции партии [Degel HaTorah], что ортодоксальная общественность находится справа.""Если это изменится, и ортодоксальная общественность пойдет куда-то еще, нам придется проконсультироваться с нашими раввинами. Но до тех пор, пока все остается прежним, мы не изменимся."