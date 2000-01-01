31.12 15:01 MIGnews.com

Названа стоимость выборов в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 31 декабря, в в финансовом комитете Кнессета выяснилось, что стоимость выборов в 22-й и 23-й Кнессет составляет 1 263 000 000 шекелей. Это не включает косвенные затраты и стоимость выходного дня.Они добавляют еще около 6 миллиардов шекелей.Председатель комитета Моше Гаффни (Дегель Хатора) сказал: "Это ужасно, что цивилизованное государство собирается тратить миллиарды на ненужную и расточительную вещь, и во второй раз виноват (председатель партии "НДИ" Авигдор) Либерман, который должен сделать самоанализ и быстро."