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В Израиле назначен 21 неквалифицированный судья 31.12 12:29   MIGnews.com

В Израиле назначен 21 неквалифицированный судья

Издание Гаарец сообщает о том, что с 2015 года в Израиле назначен на судейские должности 21 человек, не сумевший сдать экзаменов Высшего Института Юридических Исследований. С точки зрения Института, эти люди не могут быть судьями.

Часть подобных назначений была поддержана тремя судьями БАГАЦа, сидящими в комитете по назначению судей. Комитет на протяжении трех лет возглавляла министр юстиции Аелет Шакед. В комитете также сидели два представителя Ассоциации Адвокатов Израиля. в том числе, ее бывший глава, Эфи Наве. Еще три члена комитета - политики.

Бывший президент БАГАЦа Мириам Наор заявила полиции, в рамках ее расследования дел Наве, что “юридические экзамены являются не единственным критерием, согласно которому определяются подходящие кандидаты”. И она, и Шакед заявили полиции, что даже если кто-то провалил экзамены, могут существовать другие причины для него назначения.

На вопрос следователей о том, почему стенограммы заседания комитета по назначению судей не публикуются, Наор и Шакед объяснили, что проблема назначений оговаривается в ходе “неформальных дискуссий” президента БАГАЦа, министра юстиции и главой Ассоциации Адвокатов перед началом заседания комитета.

Институт Высших Юридических Исследований представляет курсы и проводит экзамены для кандидатов и судей, желающих добиться продвижения внутри правоохранительной системы. Он также проводит психологическую оценку и оценку характера кандидатов - и на основании этого выставляет оценки в  своих рекомендациях.


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