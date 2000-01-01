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Кац пожелал израильтянам благополучия в канун Нового года | Фото:31.12 11:29   MIGnews.com

Кац пожелал израильтянам благополучия в канун Нового года

В канун 2020 года министр иностранных дел Исраэль Кац пожелал жителям Израиля благополучия.

"Накануне начала нового десятилетия я хочу пожелать всем жителям Израиля в 2020 году крепкого здоровья, экономического процветания, а также безопасности - как на государственном уровне, так и для лично для каждого гражданина. Подводя итоги 2019 года, отмечу достижения государства Израиль в различных аспектах внешней и внутренней политики, а также в сфере безопасности. Но впереди у нас еще немало работы", – сказал он.

По словам главы МИД, в наступающем году израильтяне должным быть готовы к серьезным испытаниям. Потому важно и в дальнейшем любую проблему использовать, как возможность.
"Несомненно, Израиль продолжит оставаться островом стабильности на Ближнем Востоке. Мы будем и далее укреплять позиции нашего государства и статус нашей вечной столицы - Иерусалима. Мы продолжим развивать нашу страну, расширять диапазон многосторонних отношений Израиля со странами мира, в том числе с государствами, с которыми у нас пока нет дипломатических контактов", – добавил он.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит принимать репатриантов, а также снижать дороговизну жизни.

"Мы всегда сумеем защитить себя, используя нашу государственную мощь, - перед любым врагом и любой угрозой. Желаю всем жителям Израиля в 2020 году правильного выбора и новых возможностей. Пусть грядущее десятилетие станет декадой мира и безопасности!" – резюмировал Кац.


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