31.12 11:29 MIGnews.com

Кац пожелал израильтянам благополучия в канун Нового года

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В канун 2020 года министр иностранных дел Исраэль Кац пожелал жителям Израиля благополучия."Накануне начала нового десятилетия я хочу пожелать всем жителям Израиля в 2020 году крепкого здоровья, экономического процветания, а также безопасности - как на государственном уровне, так и для лично для каждого гражданина. Подводя итоги 2019 года, отмечу достижения государства Израиль в различных аспектах внешней и внутренней политики, а также в сфере безопасности. Но впереди у нас еще немало работы", – сказал он.По словам главы МИД, в наступающем году израильтяне должным быть готовы к серьезным испытаниям. Потому важно и в дальнейшем любую проблему использовать, как возможность."Несомненно, Израиль продолжит оставаться островом стабильности на Ближнем Востоке. Мы будем и далее укреплять позиции нашего государства и статус нашей вечной столицы - Иерусалима. Мы продолжим развивать нашу страну, расширять диапазон многосторонних отношений Израиля со странами мира, в том числе с государствами, с которыми у нас пока нет дипломатических контактов", – добавил он.Кац подчеркнул, что Израиль продолжит принимать репатриантов, а также снижать дороговизну жизни."Мы всегда сумеем защитить себя, используя нашу государственную мощь, - перед любым врагом и любой угрозой. Желаю всем жителям Израиля в 2020 году правильного выбора и новых возможностей. Пусть грядущее десятилетие станет декадой мира и безопасности!" – резюмировал Кац.