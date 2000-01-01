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flickr 31.12 08:29   MIGnews.com

Трамп похвалил Путина за отказ выслать дипломатов США

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил президента РФ Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку российских коллег из Штатов.

"Отличный ход Путина с отсрочкой ответных мер. Я всегда знал, что он очень умен", - написал магнат в своем Twitter.
Ранее Путин заявил, что согласно сложившейся дипломатической практике у РФ есть все основания для адекватного ответа на действия американских властей, однако на этот раз она не пойдет на такой шаг.

Так он прокомментировал просьбу министра иностранных дел Сергея Лаврова выслать из России 35 американских дипломатов в ответ на решение Вашингтона выслать из США 35 российских. На днях действующий президент Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ, связанных с кибератаками в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах.

Американское правительство обвиняет российских хакеров в том, что они пытались оказать влияние на ход предвыборной кампании, чтобы повлиять на результаты выборов в США. В итоге, победу одержал Дональд Трамп, а Обама прямо заявлял, что подобное вмешательство вряд ли было бы возможно без ведома российского президента.

В свою очередь Кремль отрицает какую-либо причастность к атакам.
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