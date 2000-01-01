31.12 07:52 MIGnews.com

Меркель: Терроризм – главное испытание для Германии

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Терроризм - главное испытание, с которым пришлось столкнуться Германии. Заявила канцлер страны Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам."Самое тяжелое испытание, без сомнения, исламистский терроризм, который держит немцев под прицелом в течение нескольких лет", - отмечается в ежегодном послании канцлера.Меркель также упоминает недавний теракт в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке 19 декабря. В результате нападения погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.Канцлер подчеркнула, что особенно горько и отвратительно, когда нападения осуществляются людьми, которые обратились к Германии за защитой.Однако в своем обращении к немцам Меркель также отметила, что не стоит начинать подозревать целые группы людей и забывать о сострадании, пишет Би Би Си.