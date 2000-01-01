31.12 20:21 MIGnews.com

"После аннексии Иудеи и Самарии Израиль станет Израстаном"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу совершенно утратил контроль над ситуацией в Израиле, считает лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог."Передо мной находятся два лидеры – Нетаниягу, который абсолютно потерял контроль и Лапид, который совершенно не поднимает главные вопросы и, совершенно очевидно, является правым лидером. Поэтому общество в конце-концом поумнеет", - заявил он на шаббатном культурном мероприятии, которое прошло в Хайфе 31 декабря.Герцог назвал премьер-министра человеком умным, но слабым, потому что он отказывается принимать важные исторические решения."Я сменю Нетаниягу после выборов, а не после расследования", - заявил он, очевидно, намекая, на обвинения о причастности премьер-министра к коррупции.Герцог уверен, что доверять опросу, опубликованному 10-ым каналом ИТВ, нельзя."Если бы опросы всегда были верны, Хиллари стала бы президентом", - напомнил он о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в этом году.Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного Камилем Фуксом для 10-го канала ИТВ, после выборов "Ликуд" может потерять 7 депутатских мандатов, спустившись до 23 мест. В то же время занимающий 11 мест "Еш Атид" может вырасти до 27 представителей в парламенте.Лидер "Сионистского лагеря" упомянул и заявления правых членов правительства об аннексии Иудеи и Самарии, обвинив их в "промывании мозгов общественности ложью". Ицхак Герцог уверен, что в случае аннексии зоны С Израиль навлечет на себя судьбу Боснии или Сирии."Как я полагаю, вы призываете либо к выборам, либо к проведению всенародного референдума об аннексии трех миллионов палестинцев, чтобы создать арабо-израильское государство Израстан", - отпустил колкость он.