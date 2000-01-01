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Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру ООН 31.12 16:47   MIGnews.com

Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру ООН

За день до истечения своих полномочий на должности восьмого генерального секретаря ООН Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке. Освободив кабинет, он простился со своими подчиненными, с некоторыми из которых работал долгие годы, пообещав не прекращать свою публичную деятельность.



"За последние десять лет я произнес тысячи речей. Но я еще так много хочу сказать. Сейчас у меня на уме только два слова: спасибо вам. Вы должны испытывать гордость, точно так же, как я испытываю гордость, называя вас своими коллегами", - сказал генеральный секретарь перед тем, как покинуть здание в сопровождении своей супруги Ю Сун Дэк.

Прощание с генсеком ООН проходило в три этапа и транслировалось в прямом эфире по одному из каналов внутреннего телевидения штаб-квартиры. На 38-м этаже Пан Ги Муну вручили огромную открытку с подписью "Удачи, мы тебя не забудем", а фойе его встречала толпа из двух сотен сторонников.

Последнее свое заявление в качестве главы ООН Пан Ги Мун произнесет вечером в субботу, 31 декабря на новогоднем мероприятии на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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