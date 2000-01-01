31.12 16:26 MIGnews.com

Опрос: Ликуд опять рискует проиграть выбора Еш Атиду

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Если бы парламентские выборы в Израиле проходили сегодня, у лидера партии "Еш Атид", экс-министра финансов Яира Лапида хватило бы шансов для того, чтобы сформировать новое правительство, став новым премьер-министром.Согласно результатам опроса, проведенного Камилем Фуксом для 10-го канала ИТВ, "Еш Атид" обгоняет по популярности партию Нетаниягу "Ликуд". Тогда как на сегодняшний день правящая партия занимает в Кнессете 30 мест, после выборов она бы потеряла 7 депутатских мандатов. В то же время занимающий 11 мест "Еш Атид" может вырасти до 27 представителей в парламенте.Необходимо отметить и другую тенденцию – непосредственно Лапида видеть главой правительства хочет меньшее число граждан, чем Нетаниягу, что дает последнему несравнимое преимущество.Увеличить число своих депутатов в Кнессете также могут следующие партии: "Еврейский дом" (с 8 до 12), НДИ (с 6 до 10), ШАС (с 7 до 8) и "Яадут ха-Тора" (с 6 до 7).Понятное дело, что такое усиление право-национального лагеря не пройдет незаметно для других сил. В первую очередь, "похудеть" придется "Сионистскому лагерю". Партия Ицхака Герцога, ныне представленная 24 парламентариями, рискует потерять целых 16 депутатских мандантов, оказавшись на одном уровне с ШАСом. Также трех мест лишится и партия министра финансов Моше Кахлона "Кулану".Стабильная ситуация лишь у Захавы Гальон – у ее "Мереца" как было, так останется 6 мест в израильском парламенте.Как уже отмечалось выше, у Нетаниягу больше шансов стать следующим премьер-министром, благодаря народной поддержке – видеть главой правительства его хотят 27% израильского населения. За ним идут Яир Лапид (15%), Моше Яалон (9%) и Нафтали Беннет (7%). Еще 22% убеждены в том, что все лидеры нынешних политических партий непригодны для руководства страной.