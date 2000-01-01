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Песков произнес фразу `Козлы, н***уй` в эфире НТВ 31.12 15:55   MIGnews.com

Песков произнес фразу "Козлы, н***уй" в эфире НТВ

Достаточно необычным образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил продемонстрировать команды Владимира Путина, использовав нецензурные выражения для оценки матерных высказываний главного дипломата страны Сергея Лаврова.

Данный курьез произошел в эфире программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ, когда ведущий Тигран Кеосаян напомнил о другом конфузе, который случился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в августе прошлого года на пресс-конференции с его саудовским коллегой.



"Как на ваш язык вы перевели бы знаменитую фразу Лаврова "дебилы б**ть"?" – спросил ведущий.

Немного подумав, пресс-секретарь Путина ответил: "Ну, конечно я б сказал "казлы н**уй". Телеведущий и зрители оценили шутку Пескова, разразивший бурным хохотом.

Стоит отметить, что ситуации Лаврова и Пескова в корне разнятся – если последний сделал это умышленно и не всерьез, то министр индел России вряд ли желал, чтобы его заявление придали огласке, так как сказал это полушепотом и себе под нос. Однако, благодаря работавшему микрофону, это было слышно всем в зале. Позже он заявил, что "не выходил из себя".
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