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Нетаниягу – о новых обвинениях: ничего не было | Фото: Амос Бен Гершом, GPO31.12 15:16   MIGnews.com

Нетаниягу – о новых обвинениях: ничего не было

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опровергает все обвинения в коррупции, о которых сообщили израильские журналисты накануне.

Напомним, что он подозревается в незаконном получении крупных денежных средств от одного израильского и одного иностранного бизнесмена, в связи с чем на следующей неделе он будет допрашиваться полицией. Помимо того существуют "незначительные" подозрения в отношении членов его семьи.

"В этот раз вы опять будете разочарованы. Все предыдущие так называемые дела оказались совершенно безосновательными, и то же произойдет и с утверждениями, которые сейчас публикуются в СМИ. Мы продолжаем повторять – это ни к чему не приведет, потому что ничего и не было", - заявил премьер-министр.

Согласно данным прессы, юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже одобрил начало уголовного расследования в отношении Нетаниягу в связи с подозрениями во взяточничестве и мошенничестве. В полиции ожидают открытия расследования вскоре после Нового года, при этом, забегая наперед, отмечается, что допрашивать премьер-министра понадобится несколько раз.
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