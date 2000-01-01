Нетаниягу – о новых обвинениях: ничего не было

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опровергает все обвинения в коррупции, о которых сообщили израильские журналисты накануне.
Напомним, что он подозревается в незаконном получении крупных денежных средств от одного израильского и одного иностранного бизнесмена, в связи с чем на следующей неделе он будет допрашиваться полицией. Помимо того существуют "незначительные" подозрения в отношении членов его семьи.
"В этот раз вы опять будете разочарованы. Все предыдущие так называемые дела оказались совершенно безосновательными, и то же произойдет и с утверждениями, которые сейчас публикуются в СМИ. Мы продолжаем повторять – это ни к чему не приведет, потому что ничего и не было", - заявил премьер-министр.
Согласно данным прессы, юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже одобрил начало уголовного расследования в отношении Нетаниягу в связи с подозрениями во взяточничестве и мошенничестве. В полиции ожидают открытия расследования вскоре после Нового года, при этом, забегая наперед, отмечается, что допрашивать премьер-министра понадобится несколько раз.