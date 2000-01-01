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YouTube 31.12 13:02   MIGnews.com

Президент Ривлин поздравляет с Новым годом

Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил израильтян с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы он стал годом "взаимного уважения между людьми и народами".

Видеопоздравление от главы государства на английском языке было опубликовано на его канале в YouTube в преддверии праздника.



"Нельзя отрицать, что 2016-ый – был трудным годом. Кровопролитие и террор во имя политики и религии привели к страданиями и потерям. Кроме того, мы попрощались с некоторыми величайшими лидерами", - сказал президент, вспоминая кончины его предшественника Шимона Переса и еврейского писателя, лауреата Нобелевской премии Эли Визеля.

Также он отметил, что гордится показателями израильских олимпийской и паралимпийской команд, а также достижениями израильского хай-тека, с которыми он ознакомился во время своего официального визита в Индию.

"Спустя год взлетов и падений, давайте сделаем 2017-ый годом взаимного уважения между людьми и народами. Я обращаюсь ко всем вам – к христианской общине Израиля и всего мира – с сезонными поздравлениями и пожеланиями очень счастливого и здорового Нового года, а всем нашим еврейским братьям и сестрам я желаю очень счастливой Хануки. Благослови вас Господь и шалом из Иерусалима!" – сказал президент.
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