31.12 19:28 MIGnews.com

Трамп не ладит с современными технологиями

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Избранный президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями, когда пользуется современной техникой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей окружения магната.Представители рассказали, что 70-летний республиканец предпочитает электронным изданиям печатную прессу. Кроме этого, избранный президент от руки пишет письма и читает входящую корреспонденцию в распечатанном виде.А журналист Эрик Эриксон также рассказал, что, когда миллиардер захотел поблагодарить его за лестную статью, он написал ему письмо от руки."Это единственный человек, приславший мне электронное письмо в таком виде. Он считает, что электронная почта отвлекает",- признается Эриксон.Окружение Трампа считает его старомодным. В то же время все отмечают его пристрастие к Twitter. За последние 24 часа он успел написать в своем микроблоге, что всегда считал российского президента очень умным и скептически отозвался об освещении событий вокруг РФ американскими телеканалами CNN и NBC.