31.12 10:22 MIGnews.com

Генсек ООН сравнил себя с Золушкой

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в шутку сравнил себя с Золушкой, имея в виду свой уход с поста 31 декабря. Как передает Associated Press, об этом он заявил во время выступления перед дипломатами организации."Ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (в центре Нью-Йорка). Миллионы будут наблюдать за тем, как я потеряю работу", — в шутку сказал Пан Ги Мун.Отметим, что Генсек ООН покинет свой пост сегодня, 31 декабря, спустя 10 лет работы на данной должности. А уже с первого января пост генерального секретаря займет португалец Антониу Гутерреш.