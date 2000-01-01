31.10 08:13 MIGnews.com

"Шай Ницан сливает материалы следствия в прессу"

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Адвокат Кинерет Браши, представлявшая интересы жертвы президента Моше Кацава А. в деле об изнасиловании, вслед за министром юстиции Амиром Оханой обрушилась с жесточайшей критикой на прокуратуру и на генерального прокурора Израиля Шая Ницана.Адвокат Барши опубликовала разгромный пост в фейсбук: “Я работала с генеральным прокурором по меньшей мере 10 лет. Я слышала ту ложь, которую он говорит в Верховном Суде. Один раз, во время перерыва между заседаниями я ему сказала: Вы вводите Верховный Суд в заблуждение (тогда я еще их уважала). Он посмотрел мне в глаза взглядом мафиози и сказал: Ну, и кому не поверят - тебе или мне? Я работала внутри прокуратуры иерусалимского округа. Я видела как прокурора бесит медиа. Явидела, как он он смеялся над жертвами - прямо им в лицо”.Барши продолжила: “Я слышала о визите высокопоставленного прокурора в прокуратуре, я видела, какая мерзость образовалась в результате. Она была настолько потрясена этим - что положила ключи на стол и ушла в отставку. Это - редкость. Но есть и в прокуратуре честные люди. Я назвала Шая Ницана лжецом в свете его поведения в деле Кацава. Он поставил, в качестве условия своих интервью прессе, отказ брать интервью у меня. Спросите любого важного журналиста".Адвокат также обвинила генерального прокурора в сливе материалов расследований в прессу:“Шай Ницан передает материалы расследований журналистам - на условии того, что они сделают из этого сенсацию. Он не делает это напрямую, у него есть для этого посланники. Помните - я работала в медиа. Шай Ницан угрожал Ассоциации Адвокатов, в период Эфи Наве, что если я там буду - он не приедет в Эйлат. У меня все еще хранится брошюра, в которой я указана в качестве гостя. Он не позволял чиновникам посещать семинары с моим участием, а также с участием Лиора Эпштейна и профессора Фридмана”.Далее Барши пишет: “Шай Ницан - не генеральный прокурор, друзья. Он глава чего-то, но это что-то трудно назвать прокуратурой. И я не люблю Биби. И я хочу, чтобы было другое правительство. Успехов вам. И, между прочим, за каждым словом, за каждой буквой здесь - доказательства, сфотографированные и записанные. Так что я благословляю их и их двойные стандарты”.