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Следствию дали доступ к телефонам соратников Нетаниягу | Фото:31.10 08:42   MIGnews.com

Следствию дали доступ к телефонам соратников Нетаниягу

Окружной суд Тель-Авива разрешил полицейским под строгим надзором получить ограниченный доступ к телефонам помощников премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Судья Ала Масарва приняла соответствующее решение, хотя и отметила, что полиция допустила серьезные нарушения в процессе следствия, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

"Следственный отдел допустил серьезные нарушения в отношении подозреваемых по этому делу. Таковым являлось изъятие телефонов подозреваемых без разрешения суда", - считает она.

Кроме того, судья согласилась с доводами, что подозреваемых должны были проинформировать об их праве отказаться от обыска. Масарва также отметила, что следователь получил доступ к материалам, не имеющим отношения к делу, несмотря на процессуальные ограничения.

Однако служительница Фемиды в итоге пришла к выводу, что материалы расследования привели к обоснованному подозрению, что фигуранты вступили в заговор, чтобы запугать свидетеля.

"Запрашиваемые ордера на обыск могут помочь расследованию и пролить свет на глубину причастности подозреваемых и пособничество со стороны пока неизвестных лиц. Даже после рассмотрения нарушения прав подозреваемых и недостатков следствия, я постановляю выдать ордера на "хирургический" обыск под пристальным судебным надзором", - написала она.

Адвокаты официального представителя "Ликуда" Джонатана Урича и руководителя избирательной кампании партии Офера Голана объявили о намерении обжаловать соответствующее решение.

Отметим, полиция проверила телефоны Урича и Голана в рамках расследования давления со стороны высокопоставленных соратников премьер-министра Биньямина Нетаниягу на экс-главу его же партии Шломо Филбера, который должен был свидетельствовать о возможной коррупции со стороны премьера.


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