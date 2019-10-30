31.10 07:04 MIGnews.com

"Убийство Нетаниягу": фрейдистская оговорка ведущего

הטעות של דני קושמרו והתיקון המהיר: ״קידר הפיץ את תאוריית הקונספירציה השקרית לפיה יגאל עמיר לא רצח את נתניהו, את רבין סליחה״ pic.twitter.com/cB23KtckUI — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) October 30, 2019

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Ведущий вечернего выпуска новостей 12-го канала израильского ТВ Дани Кошмаро, критикуя доктора Мордехая Кедара, подвергающего сомнению официальную версию убийства премьер-министра Ицхака Рабина , допустил фрейдистскую оговорку.Кошмаро говорил: “Кедар распространяет атмосферу лживой конспирации, согласно которой не Игаль Амир убил Нетаниягу”. Кошмаро тут же осознал свою ошибку и поправился: “Рабина, извините”.