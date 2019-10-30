Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Убийство Нетаниягу`: фрейдистская оговорка ведущего 31.10 07:04   MIGnews.com

"Убийство Нетаниягу": фрейдистская оговорка ведущего

Ведущий вечернего выпуска новостей 12-го канала израильского ТВ Дани Кошмаро, критикуя доктора Мордехая Кедара, подвергающего сомнению официальную версию убийства премьер-министра Ицхака Рабина , допустил фрейдистскую оговорку.

Кошмаро говорил: “Кедар распространяет атмосферу лживой конспирации, согласно которой не Игаль Амир убил Нетаниягу”. Кошмаро тут же осознал свою ошибку и поправился: “Рабина, извините”.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:10
Турки рассыпались в Тель-Авиве
06:43
В центре Лондона произошла утечка химикатов
04:37
В Таиланде слон решил отдохнуть на крыше автомобиля (видео)
03:31
Грета Тунберг отказалась от престижной награды
02:44
Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк
01:36
В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов
00:22
Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю
23:23
Власти ФРГ усилили борьбу с правым экстремизмом
22:10
Почта Австрии торговала данными о политических предпочтениях
21:46
Опрос: 20% израильтян за помилование убийцы Ицхака Рабина
21:11
Израильтянка бесследно пропала в Париже
21:06
Найден тайник с сокровищами "Исламского государства"
20:42
Минюст подписал соглашение об экстрадиции Алексея Буркова
20:17
Пердседатель Верховного суда осудила критику прокуратуры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus