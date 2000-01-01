31.10 06:47 MIGnews.com

Видео: операция по ликвидации аль-Багдади

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Пентагон опубликовал видео атаки против комплекса, в котором укрывался и был убит глава Исламского Государства Абу Бакр аль-Багдади. Одновременно, командующий CENTCOM генерал Франк МакКензи раскрыл новые подробности операции.МакКензи рассказал, что операцию проводили солдаты элитных подразделений, уже развернутых на территории Сирии.МакКензи сказал: “Американские солдаты обнаружили Багдади прячущимся в тоннеле, когда его пленение было неминуемым. Багдади подорвал бомбу, которая убила его и двух маленьких детей, которые были с ним. Первоначально мы думали, что с ним было трое детей”.МакКензи добавил, что детям было меньше 12 лет.МакКензи объяснил, что в тот момент, когда американский спецназ был обнаружен, по нему открыли огонь с двух направлений. Лидер ISIS с этого момента пытался скрыться - но осознав, что это ему не удастся подорвал себя.Генерал сообщил, что солдаты летели до комплекса на вертолете один час. На видео запечатлен момент, когда боевики открывают огонь по вертолету с земли, заметив его приближение.Генерал рассказал о том, что з комплекса удалось вывести 11 детей. Четыре женщины и двое мужчин с “поясами шахидов” отказались сдаться и были убиты.МаКензи объяснил: “Мы видим солдат продвигающиеся к центру комплекса. мы не видим,что они заходят внутрь. Они отдали команды на арабском языке, приказав находившимся внутри сдаться. Несколько человек, описанных как гражданские, покинули комплекс”.МакКензи сообщил, что тело Багдади было похоронено в море через 24 часа после того, как он был убит.Идентичность Багдади подтверждена по образцам ДНК, которые находились в распоряжении американцев с 2004 года, когда тот попал в их тюрьму в Ираке.В ходе рейда захвачено “значительное” количество документов и электроники сообщил генерал.По окончании операции американцы уничтожили комплекс, с тем, чтобы он не превратился в место поклонения джихадистов. МакКензи заявил: "Теперь он выглядит как парковка с множеством выбоин".Генерал подчеркнул, что захват аль-Багдади “подтверждает нашу непоколебимую решимость уничтожить ISIS” и тот факт, что США могут достать своих врагов в любой точке мира.