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Асад не поверил в ликвидацию главаря ИГ | Фото:01.11 06:58   MIGnews.com

Асад не поверил в ликвидацию главаря ИГ

Президент Сирии Башар Асад не поверил Соединенным Штатам в ликвидацию главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом он заявил в интервью национальным спутниковым телеканалам Alikhbaria и Suria

В частности, Асад отметил, что Дамаск не контактировал с американцами по этому вопросу. По его словам, США "не предоставили никаких доказательств".

"Мы не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли эта операция на самом деле", — сказал он.

Асад добавил, что главарь ИГ давно уже не потерял влияние, а его ликвидация не может поменять расклад сил в Сирии.

Что примечательно, незадолго до этого террористическая организация подтвердила смерть аль-Багдади, а также назвала его преемника.


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