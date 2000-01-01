01.11 06:58 MIGnews.com

Асад не поверил в ликвидацию главаря ИГ

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Сирии Башар Асад не поверил Соединенным Штатам в ликвидацию главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.Об этом он заявил в интервью национальным спутниковым телеканалам Alikhbaria и SuriaВ частности, Асад отметил, что Дамаск не контактировал с американцами по этому вопросу. По его словам, США "не предоставили никаких доказательств"."Мы не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли эта операция на самом деле", — сказал он.Асад добавил, что главарь ИГ давно уже не потерял влияние, а его ликвидация не может поменять расклад сил в Сирии.Что примечательно, незадолго до этого террористическая организация подтвердила смерть аль-Багдади, а также назвала его преемника.