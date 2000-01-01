01.11 06:58 MIGnews.com
Асад не поверил в ликвидацию главаря ИГ
Президент Сирии Башар Асад не поверил Соединенным Штатам в ликвидацию главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом он заявил в интервью национальным спутниковым телеканалам Alikhbaria и Suria
В частности, Асад отметил, что Дамаск не контактировал с американцами по этому вопросу. По его словам, США "не предоставили никаких доказательств".
"Мы не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли эта операция на самом деле", — сказал он.
Асад добавил, что главарь ИГ давно уже не потерял влияние, а его ликвидация не может поменять расклад сил в Сирии.
Что примечательно, незадолго до этого террористическая организация подтвердила смерть аль-Багдади, а также назвала его преемника.
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