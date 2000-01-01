Полиция не получит телефоны советников Нетаниягу

Полиция не получит доступа к конфискованным у советников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу телефонам до 7 ноября.
Такое решение 31 октября принял суд, передает "Аруц Шева".
Судья Алаа Масарва заявил, что в поведении следственного подразделения в отношении подозреваемых были замечены серьезные нарушения.
"Во-первых, поиск и изъятие телефонов были осуществлены без предварительного запроса о выдаче судебного постановления, что уже является существенным нарушением. Во-вторых, требование, чтобы один из подозреваемых был допрошен без возврата мобильного телефона и в сопровождении сотрудника полиции усугубляет нарушение, так как на это нужен судебный приказ. Этот факт указывает на предварительный план обследования телефонного устройства без судебного распоряжения", – заявил судья.
В связи с вышеуказанными пунктами, суд согласился, что подозреваемым не сообщили о праве на возражения против изъятия и осмотра телефонов.
"В отсутствие судебного приказа, следственная группа должна была получить согласие подозреваемых. Неорганизованный метод поиска во время следствия опять-таки усиливает нарушение", – констатировал Масарва.
Сторона обвинения собирается обжаловать соответствующий вердикт. Есть вероятность, что это будет сделано 1 ноября.