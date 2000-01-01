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Нетаниягу: мы готовы нанести удар | Фото:31.10 19:17   MIGnews.com

Нетаниягу: мы готовы нанести удар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в торжественной церемонии, посвященной выпуску курса офицеров сухопутных войск, состоявшейся сегодня в Офицерском училище в Мицпе-Рамоне.

"Мастерство маневрирования, решительность в обороне и сокрушительная сила в атаке - это ключ к победе над врагом. Эта военная доктрина необходима во все времена, и особенно на современном Ближнем Востоке. Окружающее нас пространство бушует. Угрозы появляются повсюду - в Сирии, Ливане, секторе Газа, Ираке, Йемене и непосредственно в Иране. Иранские и проиранские силы вооружаются не покладая рук", – сказал он.

По словам Нетаниягу, израильские военные готовы к угрозам, "не колеблясь могут нанести тяжелый удар по тем, кто попытается причинить вред".

"Дерзость Ирана в регионе растет и будет продолжать расти в отсутствие ответа. Но Израиль не подставит другую щеку. Тот, кто проявит агрессию, получит решительный ответ и очень дорого заплатит", – подчеркнул он.


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