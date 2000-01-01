Протесты в Ираке: президент готов пойти на уступки
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди готов подать в отставку из-за массовых протестов.
Такое заявление 31 октября сделал президент страны Бархам Салех.
Он отметил, что согласен на проведение досрочных выборов, утверждение нового закона о выборах и на создание новой центральной избирательной комиссии.
Напомним, что массовые протесты в Ираке стартовали 25 октября. Граждане вышли на улицу, чтобы выразить недовольство политикой действующего правительства, безработицей, коррупцией. Демонстранты требовали отставки власти.
22 октября в Ираке был опубликован отчет, посвященный расследованию обстоятельств убийства 40 демонстрантов в начале октября. Утверждалось, что армия и полиция виновны в применении чрезмерной силы.