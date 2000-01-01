Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Протесты в Ираке: президент готов пойти на уступки | Фото: AFP31.10 21:39   MIGnews.com

Протесты в Ираке: президент готов пойти на уступки

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди готов подать в отставку из-за массовых протестов.

Такое заявление 31 октября сделал президент страны Бархам Салех.

Он отметил, что согласен на проведение досрочных выборов, утверждение нового закона о выборах и на создание новой центральной избирательной комиссии.

Напомним, что массовые протесты в Ираке стартовали 25 октября. Граждане вышли на улицу, чтобы выразить недовольство политикой действующего правительства, безработицей, коррупцией. Демонстранты требовали отставки власти.

22 октября в Ираке был опубликован отчет, посвященный расследованию обстоятельств убийства 40 демонстрантов в начале октября. Утверждалось, что армия и полиция виновны в применении чрезмерной силы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
В Таиланде можно съесть бургер и заработать 330 долларов
20:40
Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена
20:22
Ракетная тревога на границе с Газой
20:06
Израиль формирует комиссию для изучения инвестиций
19:44
Ливан: арестован "израильский шпион"
19:17
Нетаниягу: мы готовы нанести удар
18:58
США и союзники санкционируют сеть поддержки Ирана и Хизбаллы
18:35
Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали
18:13
ИГ подтвердила смерть Багдади: назначен новый главарь
17:59
Иран обеспокоен «вакуумом» в Ливане после отставки Харири
17:58
Раскрыта главная тайна финала "Игры престолов"
17:33
Опубликованы фотографии худшей еды в самолетах
17:10
ЦАХАЛ: беспилотник не был сбит
16:44
Зеленский: Nord Stream 2 усиливает РФ и ослабляет Европу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus