31.10 18:35 MIGnews.com

Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали

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Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц провел встречу с лидерами "Объединенного Арабского Списка" Айманом Уда и Ахмадом Тиби.Переговоры о формировании нового правительства прошли 31 октября в гостиничном комплексе "Кфар Макабия", передает "Аруц Шева"."Встреча прошла в хорошей обстановке. В ходе переговоров обсуждались различные вопросы, важные для арабского общества", – сказано в сообщении.У Ганца есть три недели на то, чтобы сформировать правительство после неудачи в этом вопросе Биньямина Нетаниягу. Если лидера "Кахоль Лаван" также постигнет провал, он будет обязан вернуть мандат президенту Реувену Ривлину.