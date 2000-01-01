Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц провел встречу с лидерами "Объединенного Арабского Списка" Айманом Уда и Ахмадом Тиби.
Переговоры о формировании нового правительства прошли 31 октября в гостиничном комплексе "Кфар Макабия", передает "Аруц Шева".
"Встреча прошла в хорошей обстановке. В ходе переговоров обсуждались различные вопросы, важные для арабского общества", – сказано в сообщении.
У Ганца есть три недели на то, чтобы сформировать правительство после неудачи в этом вопросе Биньямина Нетаниягу. Если лидера "Кахоль Лаван" также постигнет провал, он будет обязан вернуть мандат президенту Реувену Ривлину.