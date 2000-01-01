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Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали | Фото:31.10 18:35   MIGnews.com

Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц провел встречу с лидерами "Объединенного Арабского Списка" Айманом Уда и Ахмадом Тиби.

Переговоры о формировании нового правительства прошли 31 октября в гостиничном комплексе "Кфар Макабия", передает "Аруц Шева".

"Встреча прошла в хорошей обстановке. В ходе переговоров обсуждались различные вопросы, важные для арабского общества", – сказано в сообщении.

У Ганца есть три недели на то, чтобы сформировать правительство после неудачи в этом вопросе Биньямина Нетаниягу. Если лидера "Кахоль Лаван" также постигнет провал, он будет обязан вернуть мандат президенту Реувену Ривлину.


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