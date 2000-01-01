Зеленский: Nord Stream 2 усиливает РФ и ослабляет Европу
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который усиливает Россию и ослабляет Европу.
"Мы с вами понимаем, что вопрос строительства "Северного потока-2" не просто является вопросом энергетической безопасности. Это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу", - отметил президент Украины, реагируя на выдачу Данией разрешения на строительство трубопровода.
По словам Зеленского, он и правительство были готовы к такому решению, однако его принятие не зависело от позиции Украины.
"Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила (разрешение на строительство - ред.)", - добавил он.