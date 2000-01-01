31.10 16:44 MIGnews.com

Зеленский: Nord Stream 2 усиливает РФ и ослабляет Европу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который усиливает Россию и ослабляет Европу."Мы с вами понимаем, что вопрос строительства "Северного потока-2" не просто является вопросом энергетической безопасности. Это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу", - отметил президент Украины, реагируя на выдачу Данией разрешения на строительство трубопровода.По словам Зеленского, он и правительство были готовы к такому решению, однако его принятие не зависело от позиции Украины."Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила (разрешение на строительство - ред.)", - добавил он.