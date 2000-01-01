Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Румыния в пятый раз подаст кандидата в Еврокомиссию 31.10 15:02   MIGnews.com

Румыния в пятый раз подаст кандидата в Еврокомиссию

Четвертая попытка Румынии подать кандидатуру еврокомиссара потерпела неудачу, после того как Европейская комиссия решила, что временное правительство Румынии не имеет права выдвигать кого-то.

Комиссия заявила 30 октября, что правительство премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которое было отправлено в отставку парламентом в начале октября, не может выдвигать бывшего евродепутата Виктора Негреску без одобрения президента Йоханниса.

Дэнчилэ предложил Негреску в письме, направленном Урсуле фон дер Ляйен во вторник, после того как она призвал Румынию быстрее представить кандидата, пишет Euractiv.

Но Йоханнис выступил против этого решения, настаивая на том, что исполняющая обязанности премьер-министра не имеет "легитимности" для принятия решения. Президент также заявил, что Денчиле не консультировалась с ним относительно исходного кандидата от Румынии Рованы Плумб, которую отклонил Европарламент.

"Кандидат от Румынии должен быть приемлемым для президента и должен пройти через Европарламент. В Румынии есть сомнения относительно того, был ли предложенный кандидат выдвинут законно", - сказал представитель Еврокомиссии.

Среди других неудачных кандидатур, кроме Плумб, были бывший евродепутат Дан Ника и государственный секретарь по вопросам европейских дел Габриэла Циот, одну из которых приняла фон дер Ляйен. Мэр Бухареста Габриэла Фирея также заявила, что ее просили занять эту должность, но она отказалась.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
Джокера номинировали на 16 наград Оскара
16:08
Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев  
15:48
Орбан пояснил необходимость сотрудничества с РФ
15:25
ПВО Израиля в полной боевой готовности: что происходит
14:52
РФ потеряла статус космической сверхдержавы
14:33
Кахоль Лаван о ротации премьерства: за Нетаниягу не занимать
13:44
План Смотрича по борьбе с пробками в Гуш Дане
13:30
В Пакистане загорелся поезд: погибли 73 пассажира  
13:11
ЧП с израильским "Air Force 1" в аэропорту Бен-Гурион
13:02
В Иерусалиме без вести пропал подросток
12:36
КНДР снова отстрелялась ракетами в сторону Японского моря
12:15
Покойный Майкл Джексон заработал десятки миллионов за год
11:47
Иордания "открестилась" от шантажа Израиля
11:02
Доктор Мордехай Кедар: Я не откажусь от своих слов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus