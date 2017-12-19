Против лицемерия: студенты поддержали Мордехая Кедара
Тысячи израильтян, в том числе, сотни студентов Университета Бар-Илан, подписали петицию в поддержку доктора Мордехая Кедара, оказавшегося в центре волны критики со стороны прессы и начальства после его скандальных заявлений об обстоятельствах убийства Ицхака Рабина.
Петиция инициирована ячейкой движения Им Тирцу в Университете.
Авторы петиции пишут: “Доктор Кедар постоянно посвящает все свои силы и энергию защите Государства Израиль, опровержению фальшивок и клеветы, противостоит пропаганде против государства и его граждан. Все это он делает в свое личное время, от всего сердца и из чувства миссии ради народа Израиля”.
Кедар известен своими яркими выступлениями в арабских медиа в защиту Израиля. В декабре 2017 года он участвовал в ток-шоу, "убив" наповал своих оппонентов заявлением "Если бы Израиль открыл свои ворота для арабов, половина из них пришла бы в первый же день, а вторая – на следующий. Это – истина, которую никто не может опровергнуть, даже в студии Al-Jazeera! " Подробнее об этом можно прочитать в материале "Палестинцы должны благодарить Аллаха за то, что их проблемы – не с сирийцами и русскими".
Затем петиция подвергает резкой критике израильские академические круги: ”В то время как израильская академия заражена профессорами и докторами, интересующимися исключительно собственной карьерой и благосостоянием, все свое время посвященных опорочиванию Государства Израиль, поддерживающих BDS изнутри, поощряющих ненавистников Израиля и пропагандирующих анти-сионизм, руководство Университета Бар-Илан выбрало именно доктора Кедара, и отстранила его от обязанностей представлять университет”.
В петиции приведены примеры возмутительных высказываний других преподавателей Университета, после которых ни ректор, Мириам Фауст, ни президент, Арье Забан, не предприняли ничего: “Когда профессор Ури Вайс заявил после теракта в Кирьят-Арба: “Если родители, во имя фанатичной теологии, выбирают жить в местах, где рискуют жизнью своих детей, речь идет о коллективном психозе” - никто не вызвал его на дисциплинарный комитет. Когда профессор Орна Сассон-Леви , глава Гендерной Программы, участвовала в экстремистских мероприятиях и подписывала петиции Шоврим Штика, никто не делал ей выговоров. Но они выбрали в качестве своей цели, преследуют, угрожают репутации и благосостоянию именно того человека, который борется за будущее Государства Израиль”.
Матан Пелег, глава Им Тирцу, поддержал инициативу студенческой ячейки: “В стране не так много людей, которые делают ради Израиля то, что делает доктор Мордехай Кедар. Каждый должен противостоять этому ужасающему лицемерию, которое позволяет профессорам зарабатывать на жизнь, распространяя кровавый навет на Израиль под прикрытием свободы слова. Человек, который просто выразил свое мнение по другому вопросу - преследуется и его пытаются добить. Это - великий позор и утрата ценностей. Позор все руководителям Университета Бар Илан!”