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Орбан пояснил необходимость сотрудничества с РФ 31.10 15:48   MIGnews.com

Орбан пояснил необходимость сотрудничества с РФ

Премьер-министр Венгрии заявил в среду после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что хорошие отношения с РФ необходимы из-за географического положения его страны, определенного Богом.

"Простой географический факт: ни одна страна не может поменять свой адрес", - сказал Орбан на пресс-конференции с Путиным в Будапеште, говоря о необходимости сотрудничества Венгрии с Россией.

"Каждая страна расположена там, где ее создал Бог. Для Венгрии это означает размещение в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул", - добавил венгерский премьер.

По его словам, Венгрия пытается сотрудничать с Россией в таких вопросах, как предотвращение миграции в Европу, стабилизация на Ближнем Востоке и помощь христианским общинам по всему миру.

Орбан также сказал, что для его страны приоритетным является присоединение к газопроводу "Турецкий поток" для увеличения путей поставок в Венгрию российского газа, пишет VOA.

Аналитики называют премьер-министра Виктора Орбана ближайшим союзником Путина в Европейском союзе. Венгрия сильно зависит от российского газа и нефти, давно выступает за прекращение санкций против России, заявляя, что они вредят венгерской экономике.

Торговля между Венгрией и Россией выросла в 2018 году впервые после введения европейских санкций.


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